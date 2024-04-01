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  4. Василий КОБИН: «Думаю, Ванат уже готов для хорошего чемпионата»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 11:07 |
324
1

Василий КОБИН: «Думаю, Ванат уже готов для хорошего чемпионата»

Специалист считает, что «Динамо» солидно заработает на этом трансфере

01 апреля 2024, 11:07 |
324
1
Василий КОБИН: «Думаю, Ванат уже готов для хорошего чемпионата»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Эксперт УПЛ.ТВ Василий Кобин поделился мыслями о прогрессе нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

«Это деньги, это доходы для клуба. У нас растет очень качественный и очень хороший нападающий, который в будущем, наверное, будет номером один в Украине. И будет претендовать на форварда, не побоюсь этого слова, очень высокого качества и стандартов.

У Ваната видно его высокое техническое мастерство. Он это показал в эпизоде, когда забивал гол «Ворскле». Принял мяч, оценил ситуацию, показал дриблинг – у Ваната очень хороший короткий дриблинг – и нашел то небольшое пространство для мяча, чтобы оформить гол.

Это говорит про его опыт и уровень. Очень хороший, качественный нападающий. Думаю, этот футболист уже готов для хорошего чемпионата. Мышление, исполнение, мастерство у Ваната для этого присутствуют», – сказал Кобин.

Отметим, что в текущем сезоне Ванат забил 11 голов в 18 матчах УПЛ. Также на его счету 6 ассистов.

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Василий Кобин Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо
Источник УПЛ-ТВ
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Кобин иди нафуй!!!!!!
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