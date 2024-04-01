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Испания
01 апреля 2024, 10:44 | Обновлено 01 апреля 2024, 10:49
906
1

Барселоне победа над Лас-Пальмасом может принести проблемы перед Реалом

Каталонцы рискует столкнуться с кадровыми трудностями

01 апреля 2024, 10:44 | Обновлено 01 апреля 2024, 10:49
906
1
Барселоне победа над Лас-Пальмасом может принести проблемы перед Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В воскресенье, 31 марта, в матче 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.

В поединке Роберт Левандовски, Жоау Канселу и Иньиго Мартинес получили предупреждения и теперь будут вынуждены пропустить будущий матч против «Кадиса» из-за дисквалификации.

Впрочем, в Испании утверждают, что Левандовски и Канселу получили карточки умышленно, чтобы не получить санкцию в игре с «Кадисом», что повлекло за собой пропуск Эль Класико – игры против «Реала».

Согласно дисциплинарным правилам Королевской испанской футбольной федерации, теперь Левандовски и Канселу грозит дисквалификация на два матча за умышленное получение желтых карточек в матче против «Лас-Пальмаса».

Дисциплинарный кодекс национальной федерации Испании четко формулирует этот момент. В нем говорится, что если футболист намеренно получает предупреждение для отбытия матча дисквалификации, он должен отбыть наказание в виду двух матчей дисквалификации.

Игра «Кадис» - «Барселона» должна состояться 13 апреля, а на 21 апреля запланировано проведение поединка «Реал» - «Барселона».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Роберт Левандовски Жоау Канселу Иньиго Мартинес дисквалификация
Источник Barca Universal
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easterly
Яка знайома ситуація) - все зроблять для риаля, аби послабити суперника. Все як в УПЛ - що тільки не зробиш для шлюшок
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