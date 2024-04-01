В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала

31 марта состоялся матч 30-го тура между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл на ноль. Испанский портал Defensa Central высоко оценил выступление украинского вратаря в этом матче.



«Андрей Лунин снова выступил на очень высоком уровне, откликнувшись на доверие главного тренера Карло Анчелотти. Он выручил команду на 51-й минуте, когда спас ворота после удара Уильямса, совершив сейв, напоминавший Икера Касильяса», – говорится в сообщении Defensa Central.

В нынешнем сезоне 25-летний Андрей Лунин провел 24 матча, в 11 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.