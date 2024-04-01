Анчелотти высказался о будущем матче ЛЧ с Ман Сити, назвав недостаток Реала
Тренер – о поединке 1/4 финала чемпионского евротурнира
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился взглядом на будущий матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 9 апреля.
«У них более сложный график, но это современный футбол. У нас есть небольшое преимущество, которое не решит исход игры. Сейчас у нас есть время подготовиться к игре и сыграть хорошо.
Мы сегодня [в матче с «Атлетиком» (2:0) в Ла Лиге] очень хорошо справились с игрой, но не играли с высокой интенсивностью, потому что игра в этом не нуждалась. Мне понравилось, как мы справились с этим, но интенсивность должна быть выше», – заявил Анчелотти.
Ранее украинец Андрей Лунин оценил свой клиншит против «Атлетика» и назвал цель на игру с «Ман Сити».
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» состоится 9 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.
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