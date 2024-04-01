Рейтинг WTA. Ястремская, Калинина и Цуренко улучшили позиции
Даниэль Коллинс поднялась на 31 строчку
Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Майами.
Победу одержала американка Даниэль Коллинс, благодаря этому успеху она поднялась на 22 место в мировом рейтинге (+31).
В первой десятке четвертьфиналистка Мария Саккари с десятой позиции переместилась на седьмую.
Топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина сохранила 17-ю строчку, Марта Костюк и Дарья Снигур опустились на одну. Немного улучшили свое положение Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила 18-е место, Надежда Киченок и Марта Костюк потеряли по несколько строчек. Также небольшие изменения у Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой. Даяна Ястремская после четвертьфинала в Майами поднялась сразу на 316-е место.
Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке финалистка Майами Елена Рыбакина опередила Арину Соболенко и стала второй. Коллинс ворвалась в первую восьмерку.
Чемпионская гонка WTA
Из украинок в Чемпионской гонке спрогрессировала лишь Ангелина Калинина, все остальные потеряли несколько позиций.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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