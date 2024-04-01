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WTA
01 апреля 2024, 10:20 | Обновлено 01 апреля 2024, 10:25
608
0

Рейтинг WTA. Ястремская, Калинина и Цуренко улучшили позиции

Даниэль Коллинс поднялась на 31 строчку

01 апреля 2024, 10:20 | Обновлено 01 апреля 2024, 10:25
608
0
Рейтинг WTA. Ястремская, Калинина и Цуренко улучшили позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Майами.

Победу одержала американка Даниэль Коллинс, благодаря этому успеху она поднялась на 22 место в мировом рейтинге (+31).

В первой десятке четвертьфиналистка Мария Саккари с десятой позиции переместилась на седьмую.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила 17-ю строчку, Марта Костюк и Дарья Снигур опустились на одну. Немного улучшили свое положение Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила 18-е место, Надежда Киченок и Марта Костюк потеряли по несколько строчек. Также небольшие изменения у Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой. Даяна Ястремская после четвертьфинала в Майами поднялась сразу на 316-е место.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке финалистка Майами Елена Рыбакина опередила Арину Соболенко и стала второй. Коллинс ворвалась в первую восьмерку.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке спрогрессировала лишь Ангелина Калинина, все остальные потеряли несколько позиций.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник Sport.ua
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