Рейтинг WTA. Ястремская, Калинина и Цуренко улучшили позиции

Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Майами.

Победу одержала американка Даниэль Коллинс, благодаря этому успеху она поднялась на 22 место в мировом рейтинге (+31).

В первой десятке четвертьфиналистка Мария Саккари с десятой позиции переместилась на седьмую.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила 17-ю строчку, Марта Костюк и Дарья Снигур опустились на одну. Немного улучшили свое положение Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок сохранила 18-е место, Надежда Киченок и Марта Костюк потеряли по несколько строчек. Также небольшие изменения у Ангелины Калининой и Юлии Стародубцевой. Даяна Ястремская после четвертьфинала в Майами поднялась сразу на 316-е место.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке финалистка Майами Елена Рыбакина опередила Арину Соболенко и стала второй. Коллинс ворвалась в первую восьмерку.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке спрогрессировала лишь Ангелина Калинина, все остальные потеряли несколько позиций.

Украинки в Чемпионской гонке WTA