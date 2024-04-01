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Англия
01 апреля 2024, 09:52 | Обновлено 01 апреля 2024, 09:53
563
0

Источник: некоторые игроки Челси требуют отставки Почеттино

«Синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ

01 апреля 2024, 09:52 | Обновлено 01 апреля 2024, 09:53
563
0
Источник: некоторые игроки Челси требуют отставки Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Несколько игроков «Челси» призывают руководство лондонского клуба уволить главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает HITC.

Согласно источнику, футболисты лондонцев хотят, чтобы 52-летний специалист, возглавляющий «синих» с лета 2023 года, покинул клуб по окончании сезона.

Напомним, 30 марта «Челси» в большинстве упустил победу над одним из аутсайдеров лиги, «Бернли» (2:2, украинец Мудрик отыграл весь матч, заработав пенальти и удаление для соперника), в 30-м туре АПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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Маурисио Почеттино Челси отставка Челси - Бернли Михаил Мудрик
Источник HITC
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