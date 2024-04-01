Источник: некоторые игроки Челси требуют отставки Почеттино

Несколько игроков «Челси» призывают руководство лондонского клуба уволить главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает HITC.

Согласно источнику, футболисты лондонцев хотят, чтобы 52-летний специалист, возглавляющий «синих» с лета 2023 года, покинул клуб по окончании сезона.

Напомним, 30 марта «Челси» в большинстве упустил победу над одним из аутсайдеров лиги, «Бернли» (2:2, украинец Мудрик отыграл весь матч, заработав пенальти и удаление для соперника), в 30-м туре АПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице.