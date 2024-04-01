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Испания
01 апреля 2024, 08:50 |
1204
0

Лидер Барселоны может перейти в Галатасарай

В нынешнем сезоне Гюндоган сыграл за каталонцев 43 матча во всех турнирах

01 апреля 2024, 08:50 |
1204
0
Лидер Барселоны может перейти в Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, вместе с Робертом Левандовски выступавший против главного тренера «блау-гранас» Хави, может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Fotomac, на 33-летнего футболиста претендует «Галатасарай».

Отмечается, что стамбульцы установили первые контракты со стороной немецкого игрока на предмет возможного трансфера.

Контракт Гюндогана с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Гюндоган сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач.

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Илкай Гюндоган Барселона трансферы Галатасарай трансферы Ла Лиги Ла Лига
Источник Fotomac
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