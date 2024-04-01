Лидер Барселоны может перейти в Галатасарай
В нынешнем сезоне Гюндоган сыграл за каталонцев 43 матча во всех турнирах
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, вместе с Робертом Левандовски выступавший против главного тренера «блау-гранас» Хави, может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает Fotomac, на 33-летнего футболиста претендует «Галатасарай».
Отмечается, что стамбульцы установили первые контракты со стороной немецкого игрока на предмет возможного трансфера.
Контракт Гюндогана с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Гюндоган сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач.
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