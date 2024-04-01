Лидер Барселоны может перейти в Галатасарай

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, вместе с Робертом Левандовски выступавший против главного тренера «блау-гранас» Хави, может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Fotomac, на 33-летнего футболиста претендует «Галатасарай».

Отмечается, что стамбульцы установили первые контракты со стороной немецкого игрока на предмет возможного трансфера.

Контракт Гюндогана с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Гюндоган сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач.