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Англия
01 апреля 2024, 07:33 | Обновлено 01 апреля 2024, 07:53
625
2

АРТЕТА: «Когда ты не можешь выиграть, ты должен хотя бы не проиграть»

Наставник «Арсенала» – о ничьей с «Манчестер Сити»

01 апреля 2024, 07:33 | Обновлено 01 апреля 2024, 07:53
625
2
АРТЕТА: «Когда ты не можешь выиграть, ты должен хотя бы не проиграть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

«Очень напряженный матч, как вы можете себе представить. Сегодня мы сделали еще один большой шаг.

«Манчестер Сити» имеет возможность варьировать состав. Они очень сильны физически, но я думаю, что мы справились с этим очень хорошо. Думаю, мы создали более опасные моменты.

Временами мы были очень агрессивны и получали мяч в идеальных позициях. То, как мы боролись индивидуально и как команда, было феноменально. Индивидуально нужно быть на высоте.

Я думаю, что «Манчестер Сити» последний раз не забивал на «Этихаде» в 2021 году. Сегодня для нас это было действительно тяжелое испытание. Мы хотели победить, но, когда ты не можешь выиграть, ты должен хотя бы не проиграть», — приводит слова Артеты ВВС.

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Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал пресс-конференция Английская Премьер-лига
Источник BBC
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Комментарии 2
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Octopus
У Ливерпуля там вообще график изи. Надеюсь, Клопп станет чемпионом напоследок, последние матчи Ливерпуля к тому располагают.
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Burevestnik
МанСіті - Арсенал рахунок  0:0   на користь   Ліверпуля
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