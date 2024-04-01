АРТЕТА: «Когда ты не можешь выиграть, ты должен хотя бы не проиграть»
Наставник «Арсенала» – о ничьей с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 30-м туре АПЛ.
«Очень напряженный матч, как вы можете себе представить. Сегодня мы сделали еще один большой шаг.
«Манчестер Сити» имеет возможность варьировать состав. Они очень сильны физически, но я думаю, что мы справились с этим очень хорошо. Думаю, мы создали более опасные моменты.
Временами мы были очень агрессивны и получали мяч в идеальных позициях. То, как мы боролись индивидуально и как команда, было феноменально. Индивидуально нужно быть на высоте.
Я думаю, что «Манчестер Сити» последний раз не забивал на «Этихаде» в 2021 году. Сегодня для нас это было действительно тяжелое испытание. Мы хотели победить, но, когда ты не можешь выиграть, ты должен хотя бы не проиграть», — приводит слова Артеты ВВС.
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