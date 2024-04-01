Легенда Манчестер Юнайтед назвал Холанда игроком четвертого дивизиона
Рой Кин не был впечатлен игрой форварда в матче с «Арсеналом»
Легендарный капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился комментарием после ничьей в матче АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» (0:0).
Бывшая звезда английской Премьер-лиги отдельно высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Уровень его игры очень плохой. По голам он лучший в мире, но в целом его игра ужасна. Он играет как футболист второй лиги (четвертый дивизион английского футбола. – Авт.)», — сказал Кин в ток-шоу на Sky Sports.
Отметим, что на данный момент норвежец возглавляет бомбардирскую гонку АПЛ – на его счету 18 голов, что на два больше, чем у ближайшего преследователя, Олли Уоткинса из «Астон Виллы».
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