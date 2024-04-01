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  4. Легенда Манчестер Юнайтед назвал Холанда игроком четвертого дивизиона
Англия
01 апреля 2024, 07:22 | Обновлено 01 апреля 2024, 07:37
1613
3

Легенда Манчестер Юнайтед назвал Холанда игроком четвертого дивизиона

Рой Кин не был впечатлен игрой форварда в матче с «Арсеналом»

01 апреля 2024, 07:22 | Обновлено 01 апреля 2024, 07:37
1613
3
Легенда Манчестер Юнайтед назвал Холанда игроком четвертого дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Легендарный капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился комментарием после ничьей в матче АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» (0:0).

Бывшая звезда английской Премьер-лиги отдельно высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Уровень его игры очень плохой. По голам он лучший в мире, но в целом его игра ужасна. Он играет как футболист второй лиги (четвертый дивизион английского футбола. – Авт.)», — сказал Кин в ток-шоу на Sky Sports.

Отметим, что на данный момент норвежец возглавляет бомбардирскую гонку АПЛ – на его счету 18 голов, что на два больше, чем у ближайшего преследователя, Олли Уоткинса из «Астон Виллы».

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал Рой Кин Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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Комментарии 3
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Octopus
Да хайпожоры они все, без вызывающих горение заявлений их ток-шоу не продавалось бы. Сегодня хвалит, завтра хулит. Обычные шоумены, у нас слишком болезненно воспринимают их слова.
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+2
April
Он же бывший гандболист, вот и привык тусится в толпе.
Ответить
0
D.Lanskoy
Ну ось і вся ціна "експертам", які Зінченка і Мудрика оцінювали. Одразу видно "рівень".
Ответить
-1
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