Чемпионат Франции. Поражение Ниццы, Тулуза разбила аутсайдера

31 марта в рамках 27-го тура Лиги 1 состоялся ряд матчей.

«Ниццу», которая долгое время шла в зоне ЛЧ, продолжает лихорадить. Команда дома уступила «Нанту». За последние 8 матчей команда Франческо Фариоли набрала лишь 1 балл.

Зато продолжает свой прекрасный сезон «Брест», сумевший дожать «Лорьян». Скромный клуб остался на втором месте в таблице.

Чемпионат Франции. 27-й тур. 31 марта.

Лорьян – Брест – 0:1

Гол: дель Кастильо (86)

Ницца – Нант – 1:2

Голы: Моффи (72, пенальти) – Аблин (19), Мохамед (76, пенальти)

Гавр – Монпелье – 0:2

Голы: Ферри (72), Жюльен (80)

Клермон – Тулуза – 0:3

Голы: Сьерро (8 пенальти, 79), Даллинга (73)

Страсбург – Ренн – 2:0

Голы: Сеная (71), Себас (73)

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