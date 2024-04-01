Чемпионат Франции. Поражение Ниццы, Тулуза разбила аутсайдера
31 марта завершился 27-й тур чемпионата Франции
31 марта в рамках 27-го тура Лиги 1 состоялся ряд матчей.
«Ниццу», которая долгое время шла в зоне ЛЧ, продолжает лихорадить. Команда дома уступила «Нанту». За последние 8 матчей команда Франческо Фариоли набрала лишь 1 балл.
Зато продолжает свой прекрасный сезон «Брест», сумевший дожать «Лорьян». Скромный клуб остался на втором месте в таблице.
Чемпионат Франции. 27-й тур. 31 марта.
Лорьян – Брест – 0:1
Гол: дель Кастильо (86)
Ницца – Нант – 1:2
Голы: Моффи (72, пенальти) – Аблин (19), Мохамед (76, пенальти)
Гавр – Монпелье – 0:2
Голы: Ферри (72), Жюльен (80)
Клермон – Тулуза – 0:3
Голы: Сьерро (8 пенальти, 79), Даллинга (73)
Страсбург – Ренн – 2:0
Голы: Сеная (71), Себас (73)
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