Бундеслига. За три матча 12 голов, но ни одного победителя

В рамках 27-го тура чемпионата Германии были сыграны три матча. Все они завершились ничейным исходом.

В битве аутсайдеров «Бохум» и «Дармштадт» забили по два гола, «Аугсбург» и «Кельн» обменялись мячами ещё в первом тайме.

Самый результативный матч прошел в Штутгарте. Местный клуб еле спасся в игре с «Хайденхаймом».

Чемпионат Германии. 27-й тур. 31 марта.

Аугсбург – Кельн – 1:1

Голы: Майер (18) – Зельке (33)

Бохум – Дармштадт – 2:2

Голы: Хофманн (30, 48) – Скарке (62), Вильхельмссон (76)

Штутгарт – Хайденхайм – 3:3

Голы: Гирасси (41), Штиллер (56), Ундав (90+8) – Нюбель (62, автогол), Клейдиенст (84, 85)

Удаление: Доведан (90+6, Хайденхайм)

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