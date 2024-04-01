Бундеслига. За три матча 12 голов, но ни одного победителя
В чемпионате Германии сыграли три матча
В рамках 27-го тура чемпионата Германии были сыграны три матча. Все они завершились ничейным исходом.
В битве аутсайдеров «Бохум» и «Дармштадт» забили по два гола, «Аугсбург» и «Кельн» обменялись мячами ещё в первом тайме.
Самый результативный матч прошел в Штутгарте. Местный клуб еле спасся в игре с «Хайденхаймом».
Чемпионат Германии. 27-й тур. 31 марта.
Аугсбург – Кельн – 1:1
Голы: Майер (18) – Зельке (33)
Бохум – Дармштадт – 2:2
Голы: Хофманн (30, 48) – Скарке (62), Вильхельмссон (76)
Штутгарт – Хайденхайм – 3:3
Голы: Гирасси (41), Штиллер (56), Ундав (90+8) – Нюбель (62, автогол), Клейдиенст (84, 85)
Удаление: Доведан (90+6, Хайденхайм)
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