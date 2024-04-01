ВИДЕО. Реал Сосьедад взял три очка, Сельта и Райо разошлись миром
Смотрите видеообзор поединков 30-го тура чемпионата Испании
В рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу 31 марта состоялось несколько матчей.
«Сельта» и «Райо Вальекано» завершили поединок «сухой» ничьей. Всего за матч было два удара в створ ворот.
Второй матч был также не очень богатым на моменты, но «Реал Сосьедад» сумел довести свой класс, забив победный гол у ворота «Алавеса». Мяч на свой счет записал Йон Пачеко.
Чемпионат Испании. 31-й тур. 31 марта
Сельта – Райо Вальекано – 0:0
Видеообзор матча
Алавес – Реал Сосьедад – 0:1
Гол: Пачеко (59)
Видеобозор матча
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