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Чемпионат Испании
Алавес
31.03.2024 19:30 – FT 0 : 1
Реал Сосьедад
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Испания
01 апреля 2024, 03:10 | Обновлено 01 апреля 2024, 03:12
29
0

ВИДЕО. Реал Сосьедад взял три очка, Сельта и Райо разошлись миром

Смотрите видеообзор поединков 30-го тура чемпионата Испании

01 апреля 2024, 03:10 | Обновлено 01 апреля 2024, 03:12
29
0
ВИДЕО. Реал Сосьедад взял три очка, Сельта и Райо разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу 31 марта состоялось несколько матчей.

«Сельта» и «Райо Вальекано» завершили поединок «сухой» ничьей. Всего за матч было два удара в створ ворот.

Второй матч был также не очень богатым на моменты, но «Реал Сосьедад» сумел довести свой класс, забив победный гол у ворота «Алавеса». Мяч на свой счет записал Йон Пачеко.

Чемпионат Испании. 31-й тур. 31 марта

Сельта – Райо Вальекано – 0:0

Видеообзор матча

Алавес – Реал Сосьедад – 0:1

Гол: Пачеко (59)

Видеобозор матча

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Пачеко (Реал Сосьедад).
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Источник Sport.ua
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