ТРЕТЬЯКОВ: «Надо набирать ход и держать этот уровень не сбавляя»

Игрок «Днепра-1» Максим Третьяков вышел на 60-й минуте матча против «Колоса», в котором его клуб одержал победу (2:0). Для хавбека это была первая игра спустя семь месяцев, пропущенных из-за травмы.

– Очень доволен, что сегодня выиграли. Эта победа была нам необходима для нашей уверенности. Рад возвратиться именно в такой момент. И ребята меня поддержали, и хочу поблагодарить клуб за хорошо организованную реабилитацию, поэтому рад вернуться на поле.

– Доволен тем объемом минут, что провел на поле, или хотелось большего?

– Конечно доволен, ведь семь месяцев не появлялся на поле, а, наверное, даже больше. Поэтому был бы доволен и на три минуты выйти (улыбается).

– Насколько усложняло подготовку к матчу то, что сборники возвращались в разное время?

– Ну, ребята там не сидели без дела, а тренировались, тем более и Пихаленок и Гуцуляк сегодня отличились, а значит хорошо подготовились. Мы также много работали в перерыве, сыграли товарищеский матч, который пошел нам сегодня на пользу. В первом тайме мы не так уверенно выглядели, но хорошо, что забили быстрый гол, а после перерыва считаю, что мы полностью контролировали игру.

– В турнирном плане эта победа тоже очень важна?

– Конечно важна, как и каждая игра. Надо набирать ход и держать этот уровень не сбавляя. «»