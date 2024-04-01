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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 01 апреля 2024, 02:24
24
0

ТРЕТЬЯКОВ: «Надо набирать ход и держать этот уровень не сбавляя»

Хавбек «Днепра-1» доволен своим возвращением на поле

01 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 01 апреля 2024, 02:24
24
0
ТРЕТЬЯКОВ: «Надо набирать ход и держать этот уровень не сбавляя»
Днепр-1. Максим Третьяков

Игрок «Днепра-1» Максим Третьяков вышел на 60-й минуте матча против «Колоса», в котором его клуб одержал победу (2:0). Для хавбека это была первая игра спустя семь месяцев, пропущенных из-за травмы.

– Очень доволен, что сегодня выиграли. Эта победа была нам необходима для нашей уверенности. Рад возвратиться именно в такой момент. И ребята меня поддержали, и хочу поблагодарить клуб за хорошо организованную реабилитацию, поэтому рад вернуться на поле.

– Доволен тем объемом минут, что провел на поле, или хотелось большего?

– Конечно доволен, ведь семь месяцев не появлялся на поле, а, наверное, даже больше. Поэтому был бы доволен и на три минуты выйти (улыбается).

– Насколько усложняло подготовку к матчу то, что сборники возвращались в разное время?

– Ну, ребята там не сидели без дела, а тренировались, тем более и Пихаленок и Гуцуляк сегодня отличились, а значит хорошо подготовились. Мы также много работали в перерыве, сыграли товарищеский матч, который пошел нам сегодня на пользу. В первом тайме мы не так уверенно выглядели, но хорошо, что забили быстрый гол, а после перерыва считаю, что мы полностью контролировали игру.

– В турнирном плане эта победа тоже очень важна?

– Конечно важна, как и каждая игра. Надо набирать ход и держать этот уровень не сбавляя. «»

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Максим Третьяков Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Колос - Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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