ВИДЕО. Визела с украинцем Лебеденко потерпела сокрушительное поражение
Команда украинца упустила шанс улучшить свое турнирное положение
В матче 27-го тура чемпионата Португалии «Визела» дома принимала «Каза Пиа».
В составе хозяев с первых минут вышел Орест Лебеденко. Украинец, как и весь коллектив, провел плохой матч. Главный тренер команды заменил его ещё в перервые.
Гости сумели забить четыре безответных гола в ворота «Визелы».
«Каза Пиа» теперь имеет 30 очков, что позволило подняться на девятое место в таблице. «Визела» осталась предпоследней командой чемпионата – 21 балл за 27 игр.
Чемпионат Португалии. 27-й тур. 31 марта.
Визела – Каза Пиа – 0:4
Голы: Нето (25), Кардозо (57, 70), Ларрасабаль (90)
Удаление: Тчамба (76, Каза Пиа)
Видеообзор матча
События матча
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