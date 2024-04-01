ВИДЕО. Визела с украинцем Лебеденко потерпела сокрушительное поражение

В матче 27-го тура чемпионата Португалии «Визела» дома принимала «Каза Пиа».

В составе хозяев с первых минут вышел Орест Лебеденко. Украинец, как и весь коллектив, провел плохой матч. Главный тренер команды заменил его ещё в перервые.

Гости сумели забить четыре безответных гола в ворота «Визелы».

«Каза Пиа» теперь имеет 30 очков, что позволило подняться на девятое место в таблице. «Визела» осталась предпоследней командой чемпионата – 21 балл за 27 игр.

Чемпионат Португалии. 27-й тур. 31 марта.

Визела – Каза Пиа – 0:4

Голы: Нето (25), Кардозо (57, 70), Ларрасабаль (90)

Удаление: Тчамба (76, Каза Пиа)

Видеообзор матча