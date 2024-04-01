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Чемпионат Португалии
Визела
31.03.2024 20:00 – FT 0 : 4
Каза Пия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
01 апреля 2024, 02:03 | Обновлено 01 апреля 2024, 02:13
64
0

ВИДЕО. Визела с украинцем Лебеденко потерпела сокрушительное поражение

Команда украинца упустила шанс улучшить свое турнирное положение

01 апреля 2024, 02:03 | Обновлено 01 апреля 2024, 02:13
64
0
ВИДЕО. Визела с украинцем Лебеденко потерпела сокрушительное поражение
Twitter FC Vizela

В матче 27-го тура чемпионата Португалии «Визела» дома принимала «Каза Пиа».

В составе хозяев с первых минут вышел Орест Лебеденко. Украинец, как и весь коллектив, провел плохой матч. Главный тренер команды заменил его ещё в перервые.

Гости сумели забить четыре безответных гола в ворота «Визелы».

«Каза Пиа» теперь имеет 30 очков, что позволило подняться на девятое место в таблице. «Визела» осталась предпоследней командой чемпионата – 21 балл за 27 игр.

Чемпионат Португалии. 27-й тур. 31 марта.

Визела – Каза Пиа – 0:4

Голы: Нето (25), Кардозо (57, 70), Ларрасабаль (90)

Удаление: Тчамба (76, Каза Пиа)

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гаиска Ларрасабаль (Каза Пия).
76’
Дуплексе Тчамба (Каза Пия) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Фелиппе Кардозо (Каза Пия).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Фелиппе Кардозо (Каза Пия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Нето (Каза Пия).
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Источник Sport.ua
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