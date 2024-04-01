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  4. Ротань жестко раскритиковал игроков Александрии после ничьей с Минаем
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 00:27 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:48
304
1

Ротань жестко раскритиковал игроков Александрии после ничьей с Минаем

Наставник высказался о матче 22-го тура УПЛ

01 апреля 2024, 00:27 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:48
304
1
Ротань жестко раскритиковал игроков Александрии после ничьей с Минаем
ФК Александрия. Руслан Ротань

Сегодня, 31 марта «Александрия» в матче 22-го тура УПЛ на выезде сыграла вничью 2:2 с «Минаем», в меньшинстве упустив преимущество в два гола.

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань после матча отказался проводить послематчевую пресс-конференцию, однако прокомментировал поединок телеканалу УПЛ-ТВ.

«Есть ли у меня претензии к футболистам «Александрии» после сегодняшней игры? Как вы думаете? Результат был в наших руках, все было под контролем, но потом в последние 20 минут поединка я не узнал команду, не узнал своих игроков.

Что случилось с командой в конце игры? Это пижонство. С другой стороны, это самоуверенность, а с третьей – страх.

Если что-то не идет по сценарию, нужно проявить характер. К сожалению, я сегодня у футболистов «Александрии» его не увидел. Мы должны были сыграть надежнее. Игра складывалась по нашему сценарию, а потом все изменилось, начался хаос.

Было много ошибок. Надо спокойно сделать анализ и выводы», – сказал Ротань.

После матча «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Минай - Александрия
Источник УПЛ-ТВ
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Viktor Shvachko
Так може це наставник недопрацював?
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