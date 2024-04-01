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  4. Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне
Испания
01 апреля 2024, 00:18 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:19
1160
1

Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне

«Королевский клуб» уверен в продлении контракта с Луниным

01 апреля 2024, 00:18 | Обновлено 01 апреля 2024, 00:19
1160
1
Романо рассказал, кто будет основным вратарем Реала в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации авторитарного инсайдера Фабрицио Романо, «королевский клуб» уверен в продлении соглашения с украинским голкипером. Руководство клуба хочет, чтобы Лунин остался и был частью их проекта, при том, что бельгийский вратарь Тибо Куртуа все равно рассматривается основным голкипером команды после восстановления от травмы.

Новый контракт был предложен Лунину еще две недели назад. Ранее сообщалось, что по новому соглашению у Лунина будет вдвое большая зарплата, чем он получает сейчас.

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чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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так авторитарного чи авторитетного?))
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