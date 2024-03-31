Украинец не сумел выиграть 15-й матч подряд и взять 3-й титул ITF в 2024

Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 425) не сумел завоевать титул на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

В финале украинец в двух сетах проиграл Гилю Хуссейю (Великобритания, ATP 452).

ITF M15 Шарм-эш-Шейх. Хард. Финал

Гиль Хуссей (Великобритания) [3] – Вадим Урсу (Украина) [2] – 6:2, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

До этого поединка у Урсу был винстрик из 14 матчей.

Две недели подряд Вадим брал трофей на этих кортах. Всего на его счету 6 титулов ITF в одиночном разряде за карьеру.