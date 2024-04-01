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  4. Довбик прокомментировал матч против Бетиса, в котором оформил дубль
Испания
01 апреля 2024, 00:04 |
971
0

Довбик прокомментировал матч против Бетиса, в котором оформил дубль

Украинский нападающий помог «Жироне» набрать три очка

01 апреля 2024, 00:04 |
971
0
Довбик прокомментировал матч против Бетиса, в котором оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.

Довбик в своих социальных сетях прокомментировал этот поединок.

«Прими и иди дальше ❤️», – написал Артем в инстаграме.

Довбик лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, имея в своем активе 16 голов и пять результативных передач.

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Бетис Жирона фото чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик
Источник Sport.ua
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