Довбик прокомментировал матч против Бетиса, в котором оформил дубль

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.

Довбик в своих социальных сетях прокомментировал этот поединок.

«Прими и иди дальше ❤️», – написал Артем в инстаграме.

Довбик лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, имея в своем активе 16 голов и пять результативных передач.