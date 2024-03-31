ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
Артем помог «красно-белым» обыграть «Бетис» со счетом 3:2 в 30-м туре Ла Лиги
31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й на Валери. За поединок Артем оформил дубль, отличившись с пенальти и после передачи Кристиана Португеса.
Довбик забил 15-й и 16-й гол в сезоне чемпионата Испании 2023/24. Артем впервые за 9 матчей забил. В последний раз он забивал 21 января в поединке против «Севильи». Тогда украинец оформил хет-трик.
Пресс-служба посвятила Артему отдельный пост в своем Twitter:
«Воскресное Воскрешение», – подписана публикация.
Сейчас в Испании проходит так называемый «Пасхальный уикэнд»: 29 марта – 1 апреля. Это время называется «Semana Santa» (Святая неделя).
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
Diumenge de resurrecció. pic.twitter.com/44EMWiJJk5— Girona FC (@GironaFC) March 31, 2024
ГОЛ! 1:0 Довбик, 36 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:1 Довбик, 65 мин.
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