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Испания
31 марта 2024, 22:01 |
1148
0

ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика

Артем помог «красно-белым» обыграть «Бетис» со счетом 3:2 в 30-м туре Ла Лиги

31 марта 2024, 22:01 |
1148
0
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й на Валери. За поединок Артем оформил дубль, отличившись с пенальти и после передачи Кристиана Португеса.

Довбик забил 15-й и 16-й гол в сезоне чемпионата Испании 2023/24. Артем впервые за 9 матчей забил. В последний раз он забивал 21 января в поединке против «Севильи». Тогда украинец оформил хет-трик.

Пресс-служба посвятила Артему отдельный пост в своем Twitter:

«Воскресное Воскрешение», – подписана публикация.

Сейчас в Испании проходит так называемый «Пасхальный уикэнд»: 29 марта – 1 апреля. Это время называется «Semana Santa» (Святая неделя).

ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика

ГОЛ! 1:0 Довбик, 36 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Довбик, 65 мин.

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фото Артем Довбик Жирона Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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