ПИХАЛЕНОК: «Чувствую жажду к голам. Удалось и забить, и сделать ассист»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок в победном матче против «Колоса» (2:0) открыл счет и отдал результативную передачу:

– Очень важная победа, но и очень тяжелая. После первого гола мы сели в оборону, «Колос» контролировал игру, но мы выдержали, а уже после перерыва мы забили второй гол и довели игру до победы.

– Сегодня на твоем счету гол плюс пас. Такую жажду к игре испытывал после вояжа в сборную?

– Я всегда ее чувствую, но сегодня удалось и забить, и отдать ассист. Очень доволен, что помог команде победить.

– Насколько команде помогло то, что в состав вернулось несколько травмированных игроков?

– Это было очень важно, потому что у нас в запасе была только молодежь. Да, у ребят много желания, но опыта еще не хватает. А нужно, чтобы и опыт нам помогал. А сейчас почти все вернулись – и Макс Третьяков, и Богдан Леднев, и Сваток. Думаю, что от этого нам дальше только легче должно быть.

– Так получилось, что весной команда если и выигрывает, то только в гостях. Совпадение, есть ли здесь какая-то закономерность? Возможно, на «Днепр-Арене» труднее раскрывать оборону соперника?

– Нет каких-то особых причин, это просто так выходит. Надо настраиваться на следующий матч с «Зарей» и побеждать. Для нас каждая игра важна и трудна, поэтому нужно готовиться.