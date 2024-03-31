И Фигу с ними: символическая сборная Португалии всех времен

31 марта Федерация футбола Португалии отмечает свое 110-летие. За этот более чем вековой путь сборная этой страны завоевывала титул лучшей на европейском континенте, забиралась на пьедестал мирового чемпионата, взрастила лучших футболистов мира разных времен, обладателей «Золотого мяча» в частности. Добивались значительных успехов в еврокубках и клубные команды этой страны. Впрочем, если сравнить звезд разных исторических периодов, то все же именно ХХІ ст. дало наибольшее количество подлинных мастеров мирового класса с португальскими паспортами. И в португальской сборной всех времен именно текущий век побеждает за явным преимуществом.

От чужих ворот к своим

Вратарь: Руй Патрисиу (родился в 1988 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Патрисиу

Ныне 36-летний уроженец Лейрии уникален тем, что последовательно прошел путь сборных Португалии абсолютно всех возрастов – от U-16 до взрослых. И за национальную команду отыграл уже более сотни матчей – больше всех среди голкиперов-соотечественников. Другая отличительная черта – в юном возрасте Руй начинал как форвард. И еще один важный нюанс: в своем солидном для игрока возрасте Руй Патрисиу имеет в послужном клубном списке только три команды: лиссабонский «Спортинг», «Вулверхэмптон» и «Рому». Его нельзя назвать футбольным пилигримом. Если он куда-то переходит, то надолго, и в каждой стране у него есть только один клуб, по крайней мере, пока что так, и предпосылок к изменениям не видно. Ну, и он является чемпионом Европы-2016. В финале проявил свои лучшие скиллы, справившись с семью ударами в створ ворот мастеровитых французов. К слову, попал Руй Патрисиу и в символическую сборную того Euro. Сохранил свои ворота в неприкосновенности Руй и в финале Лиги наций УЕФА в 2019 г. Правда, там задача была не в пример легче: оппоненты португальцев в решающей игре – нидерландцы – в створ ворот попали только раз.

Наши обидчики

Защитники: Рафаэл Геррейру (родился в 1993 г.), Пепе (родился в 1983 г.), Фернанду Коуту (родился в 1969 г.), Жоау Пинту (родился в 1961 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

Уже добрый десяток лет Рафаэль Геррейру цементирует левый фланг обороны португальской команды. Его характеризует незаурядная энергетика, супертрудоспособность, неплохие технические скилы, иногда кажется, что этот невысокий моторный защитник буквально вездесущ: то у своих ворот, то у чужих. Он практически не играл за клубы своей родины, уже в юном возрасте направился во Францию, а затем перебрался в Германию. В стране-хозяйке грядущего Euro он защищал цвета самых импозантных клубов: дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Впрочем, прошедшее время в отношении «Баварии» здесь неуместно. Геррейру прошел весь «золотой» путь с командой Фернанду Сантуша на Euro-2016, а также поднял над головой Кубок победителя Лиги наций УЕФА в 2019 г.

Определение «европейский бразилец» (собственно, это же выражение, только во множественном числе сплошь и рядом применяют ко всей сборной Португалии) наилучшим образом подходит именно Пепе. Он родился в Бразилии и смог удачно соединить в стиле своей игры южноамериканские и европейские добродетели. Гражданином Португалии является с 2007 г. Почти в 40 лет забивал в финальной стадии чемпионата мира. Техничный защитник – враг команды? Может быть, и так. Но, когда видишь физическую готовность, техническую выучку, умение выбирать позицию и множество других качеств Пепе, закрадываются сомнения в справедливости этого утверждения. Наперекор возрасту, времени, обстоятельствам, Пепе и в 2020-е годы остается гибким, сообразительным, надоедливым для форвардов команд-соперниц. И он является, конечно, чемпионом Европы и победителем Лиги наций УЕФА. Но, в отличие от многих партнеров даже по этой звездной команде, он насобирал и незаурядную коллекцию клубных триумфов европейского уровня. Чего стоят хотя бы 3 победы в Лиге чемпионов! По количеству матчей за сборную Португалии Пепе занимает 3-е место.

Фернанду Коуту – представитель более старшего поколения. Ему не суждено было добыть европейское «золото» (на домашнем Euro-2004 команда заняла 2-е место), однако Коуту еще в 1989 г. имел касательство к молодежному мировому чемпионству португальцев («Золотую бутсу» на том чемпионате получил, кстати, киевский динамовец Олег Саленко). Запомнился тогда он мне, к слову, по полуфиналу против бразильцев: был уверен в себе, хладнокровно гасил чуть ли не в зародыше бразильские атакующие потуги. Количество его матчей за национальную сборную также перевалило за сотню, долгое время Фернанду Коуту и ​​капитанствовал в команде. Именно его гол, кстати, решил судьбу матча отбора на мундиаль-98 Португалия – Украина в Порту. Пас со стандарта, и защитник португальцев сыграл не хуже нападающего, обработал мяч и вторым касанием неотразимо пробил под перекладину.

Правый защитник Жоау Пинту – представитель поколения восьмидесятников в этой символической сборной. Более 20 лет он отдал национальной сборной. В ее составе стал бронзовым призером Euro-84. К слову, на пути к финальной стадии Euro португальцы опередили в отборочной группе сборную СССР. На выезде португальская команда уступила 0:5 без вариантов, дома победила 1:0 благодаря крайне сомнительному пенальти. Разительное отличие в игре обороны португальцев обусловлено не в последнюю очередь тем, что на выезде Жоау Пинту не играл, а в домашнем поединке принял участие, и атаки команды Валерия Лобановского свел на нет, потрудившись тогда вволю. И Жоау Пинту невысокий, проворный, появлялся на разных участках поля, умело разрушая задуманное советскими игроками.

Как варианты в центр защиты Бруну Алвеш и Рикарду Карвалью? Почему бы и нет? Но, по-моему, значение именно Пепе и Фернанду Коуту для сборных своих времен куда больше.

Не без «гнилого яблока»

Полузащитники: Жоау Моутинью (родился в 1986 г.), Нани (родился в 1986 г.), Руй Кошта (родился в 1972 г.), Луиш Фигу (родился в 1972 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Кошта

Жоау Моутинью – 2-й игрок по количеству проведенных за сборную матчей. Дебютировал за сборную еще в 18-летнем возрасте. Помимо еврочемпионства и триумфа в Лиге наций УЕФА, он присоединился и к португальской «бронзе» на «нашем» Euro в 2012 г. Его клубную карьеру не обошли стороной скандалы. Чего стоит только переход из «Спортинга» в «Порту». Президент лессабонского клуба Жозе Эдуарду Беттенкорт тогда сказал, что «если бы Моутинью остался, то был бы гнилым яблоком в саду». Как бы то ни было, Моутинью, на мой взгляд, несмотря на суперкарьеру в национальной сборной, не может похвастать сопоставимой клубной карьерой. «Вулверхэмптон» отнюдь не был пределом его устремлений. Расположу его в опорной зоне. Как по мне, в разрушении он отнюдь не хуже, чем в креативе.

Ныне лучшие игровые годы левого вингера Нани, наверное, уже позади. А некогда его стоимость превышала 36 млн евро, ему аплодировал «Олд Траффорд», а со сборной он триумфовал и на Euro, и в Лиге наций УЕФА. Среди его многочисленных добродетелей я бы выделил быстроту принятия решений на поле.

Руй Кошта – знаковая фигура для португальского футбола. Сейчас, следя за матчами «Бенфики» (как не поболеть за Анатолия Трубина!), мы нередко видим его статную фигуру в вип-ложах португальских стадионов. В 1991 г. прошел победный путь с португальской молодежкой на мундиале, забил в частности победный гол австралийцам в полуфинале, и решающий послематчевой пенальти бразильцам в финале. К сожалению, европейского чемпионства со сборной в 2004 г. он не достиг (в то же время забил тогда и россиянам, и англичанам, правда, не реализовал послематчевой пенальти в поединке с теми же англичанами, впрочем, та ошибка не стала фатальной для сборной Португалии), однако добыл годом ранее Кубок Лиги чемпионов с «Миланом» и Андреем Шевченко. Его называли «маэстро середины поля», а главной игровой добродетелью определяли, извините за англицизм, плеймекинг.

Луиш Фигу входит в элитный клуб португальцев – обладателей «Золотого мяча» (получил его в 2000 г.). В 1991 г. внес вклад в мировое молодежное чемпионство Португалии (забил в частности в послематчевой серии пенальти бразильцам в финале). В 1994 г. на молодежном Euro удовлетворился «серебром», в то же время став лучшим игроком турнира. Золотая пора Фигу – рубеж веков. Сначала – «Золотой мяч», а в 2001 г. он был отмечен титулом Игрока года ФИФА. Есть в его наградной коллекции и малозаметный, на первый взгляд, приз, однако он как нельзя лучше его характеризует: в сезоне-2004/05 он стал лучшим ассистентом Лиги чемпионов! Характерные черты Фигу-игрока: скорость, элегантный дриблинг (его переступы до сих пор перед глазами!), великолепное видение поля, мощный удар. Переход из «Барселоны» в «Реал» конечно, с моральной точки зрения противоречивое решение, вместе с тем с футбольной – вполне оправданное в то время, простите уж, поклонники «Барсы».

Как насчет Бернарду Силвы и Симау? Все-таки Нани, по-моему, харизматичнее Симау, а Бернарду Силва еще далеко не сказал своего последнего слова в сборной. Вполне вероятно, что при составлении подобной сборной лет через десять он и займет место оттянутого нападающего. Рикарду Куарежма как правый вингер? Метсеровитый игрок, но все же не уровня Луиша Фигу.

Есть ли еще рекорды?

Нападающие: Криштиану Роналду (родился в 1985 г.), Эйсебиу (1942–2014)

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В этой линии сплошь и рядом обладатели «Золотого мяча», в том числе и мультиобладатель. Что сказать о Крише? Этот человек и в 39-летнем возрасте (разменял уже третью сотню матчей за национальную сборную!) голоден к победам-триумфам. Он, как и в юные годы, стремится быть лучше всех. И кто скажет, что у него нет для этого игровых аргументов! «Ошибкой будет сказать, что я не выживу без мяча. Однако я не могу представить себе жизнь без тренировок, без футбольного поля, без матчей, без адреналина и волнения во время соревнований» – слова 22-летнего Криштиану. Уверен, под ними он подписался бы и в 30-летнем возрасте, и даже теперь, на пороге 40-летия! И еще одна цитата. Когда-то, дважды забив за «Реал» в ворота «Мальме» в Лиге чемпионов, Криш спросил газетчиков: «Есть ли еще какие-нибудь рекорды, которые можно побить?» Этот вопрос вполне может служить жизненным кредо легенды с острова Мадейра!

Эйсебиу – представитель 1960-х в этой команде. Отмечу, что в его активе не только «Золотой мяч» 1965 г., но и два 2-х места в опросе еженедельника france football. Что это, как не признак стабильности! Мундиаль-1966 стал для него практически звездным часом. «Европейский Пеле» (сам по себе ник уже красноречив) забил 4 гола в ворота сборной КНДР. А вообще на английских полях Черная жемчужина отличился 9 раз!

Паулета, Нуну Гомеш, Элдер Поштига – отличные результативные форварды, однако при всем уважении к ним все же не легенды, в отличие от указанных выше.

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Идут ли в прошлое лучшие времена португальской сборной? Такие мысли могут возникнуть, когда мы смотрим на возраст лидеров нынешней команды: парни в большинстве своем уже на 4-м десятке. Недавний безвариантный проигрыш словенцам в товарищеской игре с сухим счетом 0:2 подбрасывает хворосту в этот костер (эпизод или начало тенденции?). Впрочем, футбольные таланты в Португалии рождаются постоянно, и «честолюбивые дублеры» Роналду и компании скоро придут всерьез и надолго. Мнение о менее ярком растущем поколении, по-моему, ошибочно и в основном высказывается теми, кто не наблюдает внимательно за чемпионатом Португалии. А там есть на что посмотреть. Благодаря разнице во времени между Киевом и Лиссабоном нередко игры португальской лиги можно смотреть в ночной тиши. А значит, есть возможность внимательно, не отвлекаясь, наблюдать за ростом и развитием юных португальских талантов (да и при случае за украинцами, которые там играют). Убежден, что вскоре они заявят о себе во весь голос!

Алексей РЫЖКОВ