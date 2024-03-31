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  4. Источник: Участие Миколенко в матче с Ньюкаслом под вопросом
Англия
31 марта 2024, 17:28 |
113
0

Источник: Участие Миколенко в матче с Ньюкаслом под вопросом

Виталий может пропустить еще один матч чемпионата Англии

31 марта 2024, 17:28 |
113
0
Источник: Участие Миколенко в матче с Ньюкаслом под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не смог сыграть в субботнем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута» из-за болезни.

По информации издания LiverpoolWorld, украинский легионер «ирисок» может пропустить и следующий матч чемпионата против «Ньюкасла».

«Участие Миколенко в матче с «Ньюкаслом» под вопросом. Виталий пропустил матч с «Борнмутом» из-за болезни. Многое будет зависеть от того, как он восстановится», – сообщает источник.

Матч 31 тура АПЛ «Ньюкасл» – «Эвертон» состоится 2 апреля, начало в 21:30 по Киеву.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу болезнь Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко Ньюкасл
Источник LiverpoolWorld
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