Источник: Участие Миколенко в матче с Ньюкаслом под вопросом

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не смог сыграть в субботнем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута» из-за болезни.

По информации издания LiverpoolWorld, украинский легионер «ирисок» может пропустить и следующий матч чемпионата против «Ньюкасла».

«Участие Миколенко в матче с «Ньюкаслом» под вопросом. Виталий пропустил матч с «Борнмутом» из-за болезни. Многое будет зависеть от того, как он восстановится», – сообщает источник.

Матч 31 тура АПЛ «Ньюкасл» – «Эвертон» состоится 2 апреля, начало в 21:30 по Киеву.