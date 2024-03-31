Источник: Участие Миколенко в матче с Ньюкаслом под вопросом
Виталий может пропустить еще один матч чемпионата Англии
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не смог сыграть в субботнем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута» из-за болезни.
По информации издания LiverpoolWorld, украинский легионер «ирисок» может пропустить и следующий матч чемпионата против «Ньюкасла».
«Участие Миколенко в матче с «Ньюкаслом» под вопросом. Виталий пропустил матч с «Борнмутом» из-за болезни. Многое будет зависеть от того, как он восстановится», – сообщает источник.
Матч 31 тура АПЛ «Ньюкасл» – «Эвертон» состоится 2 апреля, начало в 21:30 по Киеву.
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