Второй тайм в матче Заря – Металлист 1925 отложен

31 марта в Киеве на стадионе «Левый берег» проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» Луганск и «Металлист 1925».

После первого тайма счет 1:0 в пользу номинальных хозяев поля. На 41-й минуте после передачи Арсения Батагова отличился Эдуардо Герерро.

Вторую половину встречи вовремя начать не удалось – в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

Параллельный поединок 22-го тура УПЛ «Ворскла» – «Динамо» в Полтаве также прерван из-за тревоги.