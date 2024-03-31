Второй тайм в матче Заря – Металлист 1925 отложен
После первой 45-минутки счет 1:0 в пользу луганской команды, в Киеве – воздушная тревога
31 марта в Киеве на стадионе «Левый берег» проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Заря» Луганск и «Металлист 1925».
После первого тайма счет 1:0 в пользу номинальных хозяев поля. На 41-й минуте после передачи Арсения Батагова отличился Эдуардо Герерро.
Вторую половину встречи вовремя начать не удалось – в Киеве и области объявили воздушную тревогу.
Параллельный поединок 22-го тура УПЛ «Ворскла» – «Динамо» в Полтаве также прерван из-за тревоги.
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