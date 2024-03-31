Матч Ворскла – Динамо прерван

В Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Ворсклой» и «Динамо».

На 35-й минуте первого тайма арбитр поединка Александр Шандор был вынужден увести команды в укрытия из-за объявленной в регионе воздушной тревоги.

Матч прерван при счете 1:0 в пользу «Динамо». На 30-й минуте голом отметился нападающий гостей Владислав Ванат.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо».