Украина. Премьер лига31 марта 2024, 16:09 | Обновлено 31 марта 2024, 16:15
5241
0
Матч Ворскла – Динамо прерван
Воздушная тревога остановила поединок 22-го тура УПЛ
31 марта 2024, 16:09 | Обновлено 31 марта 2024, 16:15
5241
0
В Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Ворсклой» и «Динамо».
На 35-й минуте первого тайма арбитр поединка Александр Шандор был вынужден увести команды в укрытия из-за объявленной в регионе воздушной тревоги.
Матч прерван при счете 1:0 в пользу «Динамо». На 30-й минуте голом отметился нападающий гостей Владислав Ванат.
Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 марта 2024, 01:55 6
Украинский боксер отлично проявил себя и одержал победу по очкам
Бокс | 31 марта 2024, 06:50 14
Топ-боксеры первого среднего веса устроили в Лас-Вегасе кровавый поединок
Футбол | 31.03.2024, 09:21
Футбол | 31.03.2024, 09:58
Футбол | 31.03.2024, 15:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2024, 05:50 17
30.03.2024, 23:17 6
30.03.2024, 23:10 19
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
30.03.2024, 19:32 6
31.03.2024, 00:17 8
29.03.2024, 20:40