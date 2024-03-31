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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 16:09 | Обновлено 31 марта 2024, 16:15
5241
0

Матч Ворскла – Динамо прерван

Воздушная тревога остановила поединок 22-го тура УПЛ

31 марта 2024, 16:09 | Обновлено 31 марта 2024, 16:15
5241
0
Матч Ворскла – Динамо прерван
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Ворсклой» и «Динамо».

На 35-й минуте первого тайма арбитр поединка Александр Шандор был вынужден увести команды в укрытия из-за объявленной в регионе воздушной тревоги.

Матч прерван при счете 1:0 в пользу «Динамо». На 30-й минуте голом отметился нападающий гостей Владислав Ванат.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Динамо».

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Динамо Киев
Источник Sport.ua
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