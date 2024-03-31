Довбик и Цыганков сыграют? Стал известен состав Жироны на матч с Бетисом

Сегодня, 31 марта «Жирона» Виктора Цыганкова и Артема Довбика в матче 30-го тура испанский Ла Лиги дома примет «Бетис». Начало матча – в 17:15 по Киеву.

Оба украинских футболиста попали в основной состав команды Мичела на матч.

Состав «Жироны»: Гассанига, Мигель, Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Ян Коуту, Иван Мартин, Алеш Гарсия, Порту, Цыганков, Довбик

Ранее стало известно, за сколько «Жирона» готова продать Довбика.