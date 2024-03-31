Испания31 марта 2024, 16:19 | Обновлено 31 марта 2024, 16:27
1961
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Довбик и Цыганков сыграют? Стал известен состав Жироны на матч с Бетисом
Оба украинца выйдут на поле с первых минут
31 марта 2024, 16:19 | Обновлено 31 марта 2024, 16:27
1961
0
Сегодня, 31 марта «Жирона» Виктора Цыганкова и Артема Довбика в матче 30-го тура испанский Ла Лиги дома примет «Бетис». Начало матча – в 17:15 по Киеву.
Оба украинских футболиста попали в основной состав команды Мичела на матч.
Состав «Жироны»: Гассанига, Мигель, Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Ян Коуту, Иван Мартин, Алеш Гарсия, Порту, Цыганков, Довбик
Ранее стало известно, за сколько «Жирона» готова продать Довбика.
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