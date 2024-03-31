Украина. Премьер лига31 марта 2024, 15:55 |
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Ротань не пришел на пресс-конференцию после матча с Минаем
Тренер «Александрии» не захотел отвечать на вопросы журналистов
31 марта 2024, 15:55 |
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Сегодня, 31 марта «Александрия» в матче 22-го тура УПЛ на выезде сыграла вничью 2:2 с «Минаем», в меньшинстве упустив преимущество в два гола.
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань после поединка отказался проводить послематчевую пресс-конференцию.
Отметим, что «Александрия» потеряла очки впервые за три последних тура. Сейчас команда Ротаня идет 11-й в турнирной таблице УПЛ.
Следующий матч «Александрия» проведет 7 апреля дома против «Черноморца».
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Комментарии 1
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Тому його ніхто нормально не сприймає як тренера. Хочу приходжу, а хочу не приходжу. Сидить на трех посадах. Бабки грибе лопатою. Ганьба.
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