Ротань не пришел на пресс-конференцию после матча с Минаем

Сегодня, 31 марта «Александрия» в матче 22-го тура УПЛ на выезде сыграла вничью 2:2 с «Минаем», в меньшинстве упустив преимущество в два гола.

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань после поединка отказался проводить послематчевую пресс-конференцию.

Отметим, что «Александрия» потеряла очки впервые за три последних тура. Сейчас команда Ротаня идет 11-й в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч «Александрия» проведет 7 апреля дома против «Черноморца».