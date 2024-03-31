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  4. Ротань не пришел на пресс-конференцию после матча с Минаем
Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 15:55 |
280
1

Ротань не пришел на пресс-конференцию после матча с Минаем

Тренер «Александрии» не захотел отвечать на вопросы журналистов

31 марта 2024, 15:55 |
280
1
Ротань не пришел на пресс-конференцию после матча с Минаем
УАФ. Руслан Ротань

Сегодня, 31 марта «Александрия» в матче 22-го тура УПЛ на выезде сыграла вничью 2:2 с «Минаем», в меньшинстве упустив преимущество в два гола.

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань после поединка отказался проводить послематчевую пресс-конференцию.

Отметим, что «Александрия» потеряла очки впервые за три последних тура. Сейчас команда Ротаня идет 11-й в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч «Александрия» проведет 7 апреля дома против «Черноморца».

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Руслан Ротань Александрия Минай - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
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Максим Заиченко
Тому його ніхто нормально не сприймає як тренера. Хочу приходжу, а хочу не приходжу. Сидить на трех посадах. Бабки грибе лопатою. Ганьба.
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