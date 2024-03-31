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Профессиональный бокс
31 марта 2024, 15:49 |
167
0

Тренер Деонтея Уайлдера пригрозил Джейми Каррагеру за его комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» неудачно пошутил в эфире, но уже извинился

31 марта 2024, 15:49 |
167
0
Тренер Деонтея Уайлдера пригрозил Джейми Каррагеру за его комментарии
Robbie Jay Barratt

Малик Скотт, тренер Деонтея Уайлдера, рассказал, как отреагировал на некорректную шутку Джейми Каррагера в эфире. Отметим, что бывший защитник «Ливерпуля» в шутку предположил, что ведущая CBS Sports Golazo Кейт Эбдо не верна Скотту, который является ее женихом, во время трансляции Лиги чемпионов.

«Дело не в том, что она одна из лучших спортивных телеведущих, а в том, что она одна из лучших людей, с которыми я сталкивался в этой жизни. Я очень люблю ее и планирую на ней жениться. То, что случилось с Джейми, – это часть ее работы.

Но это не первый раз, когда он говорит что-то подобное, но это первый раз, когда он говорит что-то о возможном нарушении порядка в семье или нарушении отношений между парами.

Если Кейт расстроится, то для меня это действительно большая проблема, и я позвоню ему, а если он не ответит на мой звонок, то я приду к нему лично, чтобы мы могли поговорить как мужчина с мужчиной», – сказал Скотт.

Малик также признал, что Каррагер уже извинился за этот эпизод: «Но я думаю, что Джейми извинился не только перед Кейт, но и перед командой. Нельзя бить человека, который признает, что был неправ. В этом плане я его очень уважаю».

Также этот эпизод прокомментировала и Кейт Эбдо.

«Заходит ли Каррагер иногда слишком далеко? Безусловно. Извиняется ли он? Да, извиняется. Но у каждого из нас есть один надоедливый член семьи, которого мы все равно любим и принимаем», – сказала Эбдо.

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Малик Скотт Джейми Каррагер
Источник Boxing Social
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