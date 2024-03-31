Интер вступил в борьбу с Миланом за защитника Атлетико Мадрид

Миланский «Интер» вступил в борьбу за защитника «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Главным конкурентом «Интера» в борьбе за Эрмосо станет «Милан», об интересе которого к 28-летнему испанцу уже сообщалось несколько дней назад.

Оба итальянских гранда рассчитывают подписать Эрмосо на правах свободного агента. Контракт футболиста истекает в конце нынешнего сезона.

Эрмосо выступает за «Атлетико» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 36 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.