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Италия
31 марта 2024, 15:09 |
326
0

Интер вступил в борьбу с Миланом за защитника Атлетико Мадрид

За Марио Эрмосо борются два гранда Серии А

31 марта 2024, 15:09 |
326
0
Интер вступил в борьбу с Миланом за защитника Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» вступил в борьбу за защитника «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Главным конкурентом «Интера» в борьбе за Эрмосо станет «Милан», об интересе которого к 28-летнему испанцу уже сообщалось несколько дней назад.

Оба итальянских гранда рассчитывают подписать Эрмосо на правах свободного агента. Контракт футболиста истекает в конце нынешнего сезона.

Эрмосо выступает за «Атлетико» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 36 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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