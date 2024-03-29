Милан нацелился на защитника Атлетико Мадрид

«Милан» проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо. Об этом сообщают СМИ.

В конце нынешнего сезона Эрмосо станет свободным агентом. Продлевать свое соглашение с «Атлетико» 28-летний испанец не намерен – он ищет для себя новый вызов в карьере.

Эрмосо выступает ха «Атлетико» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 36 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Оливье Жиру продолжит карьеру в МЛС, покинув «Милан» свободным агентом.