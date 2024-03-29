Милан нацелился на защитника Атлетико Мадрид
Марио Эрмосо летом станет свободным агентом
«Милан» проявляет интерес к защитнику «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо. Об этом сообщают СМИ.
В конце нынешнего сезона Эрмосо станет свободным агентом. Продлевать свое соглашение с «Атлетико» 28-летний испанец не намерен – он ищет для себя новый вызов в карьере.
Эрмосо выступает ха «Атлетико» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 36 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что Оливье Жиру продолжит карьеру в МЛС, покинув «Милан» свободным агентом.
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