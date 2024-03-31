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  4. ПСЖ нашел замену Мбаппе в Манчестер Юнайтед
Франция
31 марта 2024, 14:42 |
1167
0

ПСЖ нашел замену Мбаппе в Манчестер Юнайтед

Чемпионы Франции могут подписать Маркуса Рэшфорда

31 марта 2024, 14:42 |
1167
0
ПСЖ нашел замену Мбаппе в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

«ПСЖ» занимается поисками замены Килиану Мбаппе, который летом на правах свободного агента перейдет в «Реал» Мадрид. По информации английских СМИ, чемпионы Франции рассматривают кандидатуру форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Сам Рэшфорд, в свою очередь, готов рассмотреть такой вариант, чтобы перезапустить свою карьеру после неудачного нынешнего сезона. Сейчас форвард рискует даже не попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.

В нынешнем сезоне на счету Рэшфорда 8 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Стоимость 26-летнего форварда оценивается в 60 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2028 года.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Daily Mail
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