Форвард МЮ рискует оказаться за бортом Евро-2024

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может не поехать на Евро-2024.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт не впечатлен действиями 26-летнего игрока в последнее время и не может гарантировать ему попадание в заявку команды на чемпионат Европы. Сообщается, что Рэшфорду необходимо показать хорошую форму в оставшихся матчах сезона, чтобы получить шанс на место в сборной на Евро-2024.

Сейчас, согласно правилам, в заявку любой сборной на Евро-2024 может войти 23 игрока. Однако некоторые тренеры настаивают на расширении квоты до 26 футболистов.

Рэшфорд в двух последних матчах сборной Англии против Бразилии и Бельгии провел на поле 15 минут, выйдя на замену в игре против бразильцев (0:1).

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 27 играх АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Рэшфорд может попасть в «Ман Юнайтед» под грандиозную чистку состава.