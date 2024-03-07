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  4. Грандиозная чистка. Новый владелец МЮ готов расстаться с 21 футболистом
Англия
07 марта 2024, 18:04 |
513
0

Грандиозная чистка. Новый владелец МЮ готов расстаться с 21 футболистом

«Красные дьяволы» не собираются удерживать даже Рэшфорда

07 марта 2024, 18:04 |
513
0
Грандиозная чистка. Новый владелец МЮ готов расстаться с 21 футболистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

С приходом нового владельца Джима Рэтклиффа английский «Манчестер Юнайтед» ожидают большие перемены.

В частности, как утверждает Manchester Evening News, руководитель «красных дьяволов» не прочь расстаться с 21 футболистом первой команды. Речь о вратаре Томе Хитоне, правом защитнике Аароне Ван-Биссаке, центральных защитниках Рафаэле Варане, Викторе Линделефе, Джонни Эвансе и Харри Магуайре, полузащитниках Скотте Мактоминее, Каземиро, Кристиане Эриксене, Софьяне Амрабате, игроках атаки Антони Марсьяле, Маркусе Рэшфорде, Антони, Омари Форсоне, Амаду Диалло.

Также окончательно могут покинуть команду футболисты, выступающие сейчас в аренде в других клубах: вингеры Факундо Пельистри, Джейдон Санчо и Мэйсон Гринвуд, полузащитники Донни ван де Бек и Ханнибал Мижбри, защитник Брендон Уильямс.

Напомним, на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на шесть очков.

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Источник Manchester Evening News
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