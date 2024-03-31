Ворскла – Динамо. Долганский и Шовковский определились с составами
Команды сойдутся в матче 22-го тура УПЛ
В 15:30 в Полтаве начнется матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Ворскла» и «Динамо».
Главные тренер команды – соответственно, Сергей Долганский и Александр Шовковский – определились со стартовыми составами на поединок.
«Ворскла»: Исенко – Сиссоко, Корниенко, Кане, Нестеренко, Бацула, Фелипе, Павлюк, Степанюк, Крупский, Толи.
«Динамо»: Бущан – Попов, Бражко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тымчик, Сирота, Дубинчак.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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