Ворскла – Динамо. Долганский и Шовковский определились с составами

В 15:30 в Полтаве начнется матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Ворскла» и «Динамо».

Главные тренер команды – соответственно, Сергей Долганский и Александр Шовковский – определились со стартовыми составами на поединок.

«Ворскла»: Исенко – Сиссоко, Корниенко, Кане, Нестеренко, Бацула, Фелипе, Павлюк, Степанюк, Крупский, Толи.

«Динамо»: Бущан – Попов, Бражко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тымчик, Сирота, Дубинчак.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.