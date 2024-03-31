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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 14:20 | Обновлено 31 марта 2024, 14:26
324
0

Ворскла – Динамо. Долганский и Шовковский определились с составами

Команды сойдутся в матче 22-го тура УПЛ

31 марта 2024, 14:20 | Обновлено 31 марта 2024, 14:26
324
0
Ворскла – Динамо. Долганский и Шовковский определились с составами
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

В 15:30 в Полтаве начнется матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Ворскла» и «Динамо».

Главные тренер команды – соответственно, Сергей Долганский и Александр Шовковский – определились со стартовыми составами на поединок.

«Ворскла»: Исенко – Сиссоко, Корниенко, Кане, Нестеренко, Бацула, Фелипе, Павлюк, Степанюк, Крупский, Толи.

«Динамо»: Бущан – Попов, Бражко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тымчик, Сирота, Дубинчак.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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стартовые составы Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Долганский Александр Шовковский
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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