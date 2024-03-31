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Англия
31 марта 2024, 13:36 | Обновлено 31 марта 2024, 13:44
663
0

Тренер Ярмолюка выразил недоумение исходом матча Брентфорда с МЮ

Томас Франк – о поединке АПЛ

31 марта 2024, 13:36 | Обновлено 31 марта 2024, 13:44
663
0
Тренер Ярмолюка выразил недоумение исходом матча Брентфорда с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился мнением о ничьей 1:1 с «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре АПЛ.

«То, что мы не выиграли этот матч - уму непостижимо. Это была самая односторонняя игра со счетом 1:1. В матче может быть один победитель, и это должны были быть мы. Затем вы пропускаете гол на 96-й минуте. Я едва не потерял веру в футбольного бога, но он все же дал нам отыграться», – заявил Франк.

«Брентфорд», за который 71 минуту в стартовом составе отыграл украинец Егор Ярмолюк, завершил поединок с показателем в 31 удар по воротам «МЮ», но чуть было не потерпел поражение, будучи вынужденным отыгрываться в компенсированное время.

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Источник Goal.com
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