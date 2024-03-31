Тренер Ярмолюка выразил недоумение исходом матча Брентфорда с МЮ

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поделился мнением о ничьей 1:1 с «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре АПЛ.

«То, что мы не выиграли этот матч - уму непостижимо. Это была самая односторонняя игра со счетом 1:1. В матче может быть один победитель, и это должны были быть мы. Затем вы пропускаете гол на 96-й минуте. Я едва не потерял веру в футбольного бога, но он все же дал нам отыграться», – заявил Франк.

«Брентфорд», за который 71 минуту в стартовом составе отыграл украинец Егор Ярмолюк, завершил поединок с показателем в 31 удар по воротам «МЮ», но чуть было не потерпел поражение, будучи вынужденным отыгрываться в компенсированное время.