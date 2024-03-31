Рубен БАРАХА: «Обидно, Яремчук был в хорошей форме»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал травму украинского форварда Романа Яремчука во вчерашнем матче Ла Лиги против «Мальорки» (ничья 0:0):

«Масштаба я не знаю. Такое ощущение, что, когда Роман пытается приложить усилия, что-то ломается, но мы не знаем. Будем надеяться, что это ненадолго.

Он приехал с очень положительной энергетикой, эмоциями, поездками с национальной командой. Обидно, потому что он был в хорошей форме».

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 4 гола в 25 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.