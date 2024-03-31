Тухель озвучил цель Баварии на 1/4 финала ЛЧ с Арсеналом
Наставник мюнхенцев – о желаемом
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о шансах своей команды против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов, заявив, что его подопечные могут пройти «канониров».
«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить.
На коротком отрезке мы выдали матчи очень разного уровня. Так что это было бы не первое наше возвращение через до безумия хорошее выступление», – заявил Тухель.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля.
Ранее Томас Тухель оценил поражение «Баварии» от «Боруссии» Дортмунд в матче чемпионате Германии.
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