Тухель озвучил цель Баварии на 1/4 финала ЛЧ с Арсеналом

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о шансах своей команды против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов, заявив, что его подопечные могут пройти «канониров».

«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить.

На коротком отрезке мы выдали матчи очень разного уровня. Так что это было бы не первое наше возвращение через до безумия хорошее выступление», – заявил Тухель.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля.

Ранее Томас Тухель оценил поражение «Баварии» от «Боруссии» Дортмунд в матче чемпионате Германии.