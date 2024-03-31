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  4. Тухель озвучил цель Баварии на 1/4 финала ЛЧ с Арсеналом
Лига чемпионов
31 марта 2024, 13:10 | Обновлено 31 марта 2024, 13:15
329
0

Тухель озвучил цель Баварии на 1/4 финала ЛЧ с Арсеналом

Наставник мюнхенцев – о желаемом

31 марта 2024, 13:10 | Обновлено 31 марта 2024, 13:15
329
0
Тухель озвучил цель Баварии на 1/4 финала ЛЧ с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о шансах своей команды против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов, заявив, что его подопечные могут пройти «канониров».

«Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сегодня в это сложно поверить.

На коротком отрезке мы выдали матчи очень разного уровня. Так что это было бы не первое наше возвращение через до безумия хорошее выступление», – заявил Тухель.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля.

Ранее Томас Тухель оценил поражение «Баварии» от «Боруссии» Дортмунд в матче чемпионате Германии.

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Томас Тухель Бавария Арсенал Лондон Лига чемпионов
Источник Bayern & Germany
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