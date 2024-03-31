Суарес забил. Интер Майами без Месси и Кривцова сыграл вничью с Нью-Йорком

Сегодня ночью «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС без Сергея Кривцова и Лионеля Месси дома сыграл вничью 1:1 с «Нью-Йорк Сити». Счет в матче на 15-й минуте открыла другая звезда клуба из Флориды – Луис Суарес.

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1

Голы: Суарес 15 – Мартинес 34

Украинский защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко вышел в основе на выездной матч против «Нэшвилла» и провел на поле все 90 минут. Поединок завершился вничью 2:2.

Нэшвилл – Коламбус Крю – 2:2

Голы: Мухтар 45+3, Годой 45+9 – Завадзки 17, Инестроса 79