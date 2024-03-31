Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суарес забил. Интер Майами без Месси и Кривцова сыграл вничью с Нью-Йорком
Major League Soccer
31 марта 2024, 12:52 |
53
0

Суарес забил. Интер Майами без Месси и Кривцова сыграл вничью с Нью-Йорком

Евгений Чеберко сыграл полный матч с «Нэшвиллом»

31 марта 2024, 12:52 |
53
0
Суарес забил. Интер Майами без Месси и Кривцова сыграл вничью с Нью-Йорком
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС без Сергея Кривцова и Лионеля Месси дома сыграл вничью 1:1 с «Нью-Йорк Сити». Счет в матче на 15-й минуте открыла другая звезда клуба из Флориды – Луис Суарес.

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 1:1
Голы: Суарес 15 – Мартинес 34

Украинский защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко вышел в основе на выездной матч против «Нэшвилла» и провел на поле все 90 минут. Поединок завершился вничью 2:2.

Нэшвилл – Коламбус Крю – 2:2
Голы: Мухтар 45+3, Годой 45+9 – Завадзки 17, Инестроса 79

По теме:
Месси и Кривцов пропустят следующий матч Интер Майами. Известны причины
Возвращение откладывается. Месси пропустит третий подряд матч Интер Майами
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Интер Майами Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Евгений Чеберко Нью-Йорк Сити Нэшвилл (MLS) Коламбус Крю
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Футбол | 30 марта 2024, 19:51 2
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли

Украинский вингер «Челси» провел на поле полный матч

Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы
Теннис | 31 марта 2024, 10:05 2
Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы
Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы

Украинки поборются за трофей на турнире в США

Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 31.03.2024, 11:39
Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Футбол | 30.03.2024, 16:05
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Футбол | 30.03.2024, 17:49
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
30.03.2024, 21:25 9
Бокс
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
31.03.2024, 01:55 3
Бокс
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
29.03.2024, 14:41 3
Футбол
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
29.03.2024, 22:33 8
Теннис
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
30.03.2024, 05:50 16
Футбол
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
29.03.2024, 12:46 14
Футбол
НХЛ. Четыре команды вышли в плей-офф, неудачи Колорадо и Нэшвилла
НХЛ. Четыре команды вышли в плей-офф, неудачи Колорадо и Нэшвилла
29.03.2024, 08:47 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем