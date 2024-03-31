Большая сумма для неиграющего форварда. Известна зарплата Супряги в Динамо

24-летний украинский форвард киевского футбольного клуба «Динамо» Владислав Супряга зарабатывает 35 тысяч евро в месяц.

В год украинец получает 420 тысяч евро. Об этом сообщает сайт «Украинский футбол».

В сезоне 2023/24 Супряга провел всего 33 минуты в 6 матчах. На его счету 1 голевая передача.

Контракт Владислава с «бело-синими» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич, который сейчас работает в польской команде «Заглембе» Сосновец, дал совет Владиславу относительно улучшение качества игры.