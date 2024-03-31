Большая сумма для неиграющего форварда. Известна зарплата Супряги в Динамо
Владислав получает 35 тысяч евро каждый месяц в киевском клубе
24-летний украинский форвард киевского футбольного клуба «Динамо» Владислав Супряга зарабатывает 35 тысяч евро в месяц.
В год украинец получает 420 тысяч евро. Об этом сообщает сайт «Украинский футбол».
В сезоне 2023/24 Супряга провел всего 33 минуты в 6 матчах. На его счету 1 голевая передача.
Контракт Владислава с «бело-синими» рассчитан до лета 2026 года.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич, который сейчас работает в польской команде «Заглембе» Сосновец, дал совет Владиславу относительно улучшение качества игры.
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В настоящее время украинский вратарь имеет действующий контракт до 2025 года
Всі ці нещасні футболісти не повинні отримувати такі шалені гроші. Особливо у нашому чемпіонаті. Навіщо умовному Супрязі драки сраку на полі, якщо по півтора мільйони гривень він буде отримувати ще два роки.
Поки звичайна людина за все життя не може заробити на квартиру - навіть дношні футболісти і баночники Динамо можуть лише за тримісячну зарплату купити собі пристойний будинок за 100 тисячок євро. В любій країні.
Звичайно в них зносить дах від всього цього і багато починає гуляти і спускати ці гроші.