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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 11:37 | Обновлено 31 марта 2024, 11:38
581
1

Хацкевич рассказал о сильных качествах Супряги и дал ему совет

Экс-наставник «Динамо» – о потенциале нападающего

31 марта 2024, 11:37 | Обновлено 31 марта 2024, 11:38
581
1
Хацкевич рассказал о сильных качествах Супряги и дал ему совет
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, работающий сейчас с польской командой «Заглембе» Сосновец, поделился мнением о форварде киевлян Владиславе Супряге и дал ему совет относительно улучшение качества игровой карьеры.

«Шаг назад не надо делать, нужно делать шаги только вперед. Надо остановиться на определенном уровне, если он есть, и прогрессировать дальше.

Супряге нужно оставаться в «Динамо» или переходить в другую команду? В «Динамо» легче себя проявить, потому что киевская команда играет больше в атаке. Если Супряга будет получать игровые минуты, начнет забивать и эффективно играть на команду, то любой тренер в него поверит.

Подойдет ли Супряге чемпионат Польши? В Польше специфический футбол, более силовой, который не подходит Супряге. Здесь не дают пространства для его качеств. В чемпионате Польши нужны нападающие, которые цепляются за мячи вверху, навязывают борьбу, прессингуют и эффективно играют при стандартных положениях. А Владу нужен простор, чтобы использовать свои сильные качества. У Коноплянки в Польше не получилось, потому что он креативный футболист, а здесь мало команд, которые хотят играть с мячом.

Владу сначала нужно проявить себя в УПЛ, чтобы думать о каком-то другом чемпионате. Владу нужно понять, что он хочет: получать хорошие деньги и не играть или потерять в зарплате, перейти в другой клуб и начать расти. Каждый выбирает свой путь», – рассказал Хацкевич.

Ранее в «Днепре-1» высказались о возможном возвращении в команду Супряги.

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Владислав Супряга Александр Хацкевич Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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Iigor6583
Так, якщо є простор,  то голи буде клепати і першокласник.
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