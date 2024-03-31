В Днепре-1 высказались о возможном возвращении в команду Супряги

Коммерческий директор СК «Днепр-1» Вячеслав Фридман дал оценку вероятному возвращению в коллектив форварда Владислава Супряги, который сейчас, согласно контракту, защищает цвета киевского «Динамо».

«Для нас Супряга слишком дорогой. Мы обсуждали такой вариант, но у него большая зарплата, которую «Днепр-1» не потянет. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, будет ему доверять Шовковский или нет.

Если «Динамо» согласится его отпустить, мы можем рассмотреть Супрягу в качестве усиления летом, но при условии, что он пойдет на снижение зарплаты или большую ее часть будет оплачивать «Динамо». Я считаю Супрягу хорошим футболистом, в «Днепре-1» он классно играл», – заявил Фридман.