Милан нашел замену Меньяну в Испании

У «Милана» возникли серьезные проблемы с продлением контракта с основным голкипером команды Майком Меньяном. Из-за этого существует высокая вероятность того, что летом «россонери» вратаря сборной Франции продадут.

По информации Tuttosport, на замену Меньяну «Милан» планирует подписать голкипера «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, который недавно вышел на Евро-2024 со сборной Грузии.

Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость 23-летнего вратаря оценивается в 35 миллионов евро.