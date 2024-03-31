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Италия
31 марта 2024, 12:27 |
195
0

Милан нашел замену Меньяну в Испании

«Россонери» могут подписать Гиорги Мамардашвили из «Валенсии»

31 марта 2024, 12:27 |
195
0
Милан нашел замену Меньяну в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

У «Милана» возникли серьезные проблемы с продлением контракта с основным голкипером команды Майком Меньяном. Из-за этого существует высокая вероятность того, что летом «россонери» вратаря сборной Франции продадут.

По информации Tuttosport, на замену Меньяну «Милан» планирует подписать голкипера «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, который недавно вышел на Евро-2024 со сборной Грузии.

Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость 23-летнего вратаря оценивается в 35 миллионов евро.

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Милан Валенсия Гиорги Мамардашвили Майк Меньян трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Источник Tuttosport
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