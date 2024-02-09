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  4. У Милана возникли проблемы с продлением контракта с основным вратарем
Италия
09 февраля 2024, 22:52 |
356
0

У Милана возникли проблемы с продлением контракта с основным вратарем

Майк Меньян первое предложение «россонери» отклонил

09 февраля 2024, 22:52 |
356
0
У Милана возникли проблемы с продлением контракта с основным вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

У «Милана» возникли проблемы с продлением контракта с основным голкипером команды Майклом Меньяном. По информации итальянских СМИ, 28-летний француз отклонил первое предложение «россонери» в размере 5 миллионов евро в год плюс бонусы. Это почти вдвое больше, чем зарабатывает Меньян сейчас – 2,8 миллиона плюс бонусы.

Агенты вратаря требуют зарплату в размере 8 миллионов евро в год. «Милан» готовит новое предложение, но и оно будет заметно недотягивать до этой суммы: 6 миллионов плюс бонусы.

Контракт Меньяна с «Миланом» действует до лета 2026 года. В 2021 году француз пришел в клуб на место Джанлуиджи Доннаруммы, с которым по новому контракту так и не договорились, и он перешел в «ПСЖ» свободным агентом.

«Милан» повторять такую ошибку не хочет и, если договориться с Меньяном не получится, он будет продан. Один потенциальный покупатель уже есть – это мюнхенская «Бавария».

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Майк Меньян Милан продление контракта
Источник Tuttomercatoweb
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