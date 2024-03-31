Партнер Зинченко по Арсеналу назвал цель команды на суперматч с Ман Сити

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», который состоится в воскресенье, 31 марта (начало – в 18:30 по Киеву).

«Пусть они сыграют против нас. Готов отправиться туда в статусе андердога и доказать всем, что мы можем быть командой, которой действительно хотим быть. Я бы предпочел, чтобы о нас что-то болтали, говорили, что мы такие-то и такие-то, и чтобы потом приезжали туда и шокировали, показывая всем, насколько хороши.

Это футбольный матч. Мы ничуть не хуже «Ман Сити». Мы – «Арсенал», они – «Сити». У нас есть невероятные игроки, у них – тоже. Нас ждет нереальная игра», – заявил Райс.

«Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, лидирует в таблице АПЛ, имея 64 очка после 28 игр. Столько же баллов у «Ливерпуля». «Манчестер Сити» отстает от них на одно очко.

Ранее Жузеп Гвардиола сообщил, что Деклан Райс отказался от перехода в «Ман Сити» и перешел в «Арсенал».