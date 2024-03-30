Гвардиола сообщил, что лидер сборной Англии отказался перейти в Ман Сити
Деклан Райс решил перейти в «Арсенал»
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал, как «горожане» пытались прошлым летом подписать полузащитника Деклана Райса, который свой выбор сделал в пользу «Арсенала».
«На самом деле есть много игроков, которых мы хотели видеть в Манчестере, но они не захотели к нам переходить. Например, Деклан Райс не захотел переходить сюда за любые деньги мира. Многие команды хотели его подписать, ведь он в таком возрасте уже капитан сборной Англии, у него большой опыт. Я считаю, что Райс сделал правильный выбор, перейдя в «Арсенал», – рассказал Гвардиола.
В этом сезоне Райс провел за «Арсенал» 28 матчей в АПЛ, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Ранее наставник сборной Англии Гарет Саутгейт избрал Райса новым капитаном команды.
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