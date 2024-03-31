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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 12:07 |
144
2

Минай – Александрия. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 22-м туре УПЛ

31 марта 2024, 12:07 |
144
2
Минай – Александрия. Стали известны стартовые составы
УПЛ

Сегодня, 31 марта «Минай» в 31-м туре УПЛ дома примет «Александрию». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Корнийчук, Скиба, Прокопчук, Чуев, Витенчук, Петьков, Кораблин, Вакула, Устименко

«Александрия»: Шевченко, Логинов, Скорко, Кампос, Копина, Калюжный, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Михайленко, Ковалец.

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Минай Александрия Минай - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Iigor6583
Перейшли на літній час, а початок матчів залишили по старому. Чому не поставити 14.00 замість 13.00, чи 19.00 замість 18.00. І взагалі потрібно відмінити ці переводи,  а то зараз наш час збігається з часом злочинного путінського режиму, тим більше що часові пояси різні.
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