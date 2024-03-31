Минай – Александрия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 31 марта «Минай» в 31-м туре УПЛ дома примет «Александрию». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Кемкин, Кисиль, Корнийчук, Скиба, Прокопчук, Чуев, Витенчук, Петьков, Кораблин, Вакула, Устименко

«Александрия»: Шевченко, Логинов, Скорко, Кампос, Копина, Калюжный, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Михайленко, Ковалец.