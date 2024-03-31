Украина. Премьер лига31 марта 2024, 12:07 |
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Минай – Александрия. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 22-м туре УПЛ
31 марта 2024, 12:07 |
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Сегодня, 31 марта «Минай» в 31-м туре УПЛ дома примет «Александрию». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Минай»: Кемкин, Кисиль, Корнийчук, Скиба, Прокопчук, Чуев, Витенчук, Петьков, Кораблин, Вакула, Устименко
«Александрия»: Шевченко, Логинов, Скорко, Кампос, Копина, Калюжный, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Михайленко, Ковалец.
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Комментарии 2
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Перейшли на літній час, а початок матчів залишили по старому. Чому не поставити 14.00 замість 13.00, чи 19.00 замість 18.00. І взагалі потрібно відмінити ці переводи, а то зараз наш час збігається з часом злочинного путінського режиму, тим більше що часові пояси різні.
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