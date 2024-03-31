Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Милана может стать спортдиром Ньюкасла
Англия
31 марта 2024, 11:22 |
107
0

Легенда Милана может стать спортдиром Ньюкасла

Паоло Мальдини может отправиться на Туманный Альбион

31 марта 2024, 11:22 |
107
0
Легенда Милана может стать спортдиром Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

«Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Паоло Мальдини на пост спортивного директора клуба. Об этом сообщают английские СМИ.

Должность спортивного директора «Ньюкасла» стала вакантной после того, как в феврале ее покинул Дэн Эшуорт, который отправился в «Манчестер Юнайтед».

Приоритетной кандидатурой для «Ньюкасла» является Пол Митчелл из «Монако». Также рассматриваются варианты с Уго Вианой из «Спортинга», Руи Педро Брасом из «Бенфики» и Тиагу Пинто, который до недавнего времени работал с «Ромой».

Мальдини в июле прошлого года покинул должность технического директора «Милана». Ранее сообщалось о том, что Мальдини может вернуться в «Милан».

По теме:
Матч-триллер в АПЛ. Ньюкасл совершил суперкамбэк в игре против Вест Хэма
Тонали делал ставки на матчи Ньюкасла, это может стать серьезной проблемой
Источник: Тонали не получит дополнительной дисквалификации от английской ФА
Ньюкасл Паоло Мальдини Тьягу Пинту Угу Виана
Источник inews.co.uk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Футбол | 30 марта 2024, 23:17 6
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?

В настоящее время украинский вратарь имеет действующий контракт до 2025 года

Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 марта 2024, 07:22 4
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Бело-зеленый» середняк принимает «бело-синего» претендента на чемпионство

Минай – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31.03.2024, 06:30
Минай – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Минай – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Футбол | 30.03.2024, 17:49
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Футбол | 30.03.2024, 16:05
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
29.03.2024, 22:33 8
Теннис
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
30.03.2024, 21:25 9
Бокс
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
30.03.2024, 05:50 16
Футбол
НХЛ. Четыре команды вышли в плей-офф, неудачи Колорадо и Нэшвилла
НХЛ. Четыре команды вышли в плей-офф, неудачи Колорадо и Нэшвилла
29.03.2024, 08:47 2
Хоккей
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
29.03.2024, 19:50 7
Бокс
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
29.03.2024, 20:40
Футбол
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем