Легенда Милана может стать спортдиром Ньюкасла
Паоло Мальдини может отправиться на Туманный Альбион
«Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Паоло Мальдини на пост спортивного директора клуба. Об этом сообщают английские СМИ.
Должность спортивного директора «Ньюкасла» стала вакантной после того, как в феврале ее покинул Дэн Эшуорт, который отправился в «Манчестер Юнайтед».
Приоритетной кандидатурой для «Ньюкасла» является Пол Митчелл из «Монако». Также рассматриваются варианты с Уго Вианой из «Спортинга», Руи Педро Брасом из «Бенфики» и Тиагу Пинто, который до недавнего времени работал с «Ромой».
Мальдини в июле прошлого года покинул должность технического директора «Милана». Ранее сообщалось о том, что Мальдини может вернуться в «Милан».
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