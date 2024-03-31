Легенда Милана может стать спортдиром Ньюкасла

«Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Паоло Мальдини на пост спортивного директора клуба. Об этом сообщают английские СМИ.

Должность спортивного директора «Ньюкасла» стала вакантной после того, как в феврале ее покинул Дэн Эшуорт, который отправился в «Манчестер Юнайтед».

Приоритетной кандидатурой для «Ньюкасла» является Пол Митчелл из «Монако». Также рассматриваются варианты с Уго Вианой из «Спортинга», Руи Педро Брасом из «Бенфики» и Тиагу Пинто, который до недавнего времени работал с «Ромой».

Мальдини в июле прошлого года покинул должность технического директора «Милана». Ранее сообщалось о том, что Мальдини может вернуться в «Милан».