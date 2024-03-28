Вернется в Милан? Жена Мальдини намекнула на планы экс-футболиста

Экс-футболист Паоло Мальдини может вернуться на административную работу в «Милан».

Сообщается, что Адриана Фосса Бланко, супруга Мальдини опубликовала в своих социальных профилях фотографию с Паоло, когда они обедали. Это изображение вызвало бурную реакций со стороны болельщиков «россонери». Среди прочего, один пользователь попросил легенду «Милана» вернуться в клуб. Жена Мальдини отреагировала на пост смайликом в виде аплодисментов, который, как утверждают, можно трактовать как «скоро будет».

«Милан» уволил Мальдини с поста технического директора летом 2023 года. Будучи игроком, Паоло защищал цвета «россонери» с 1984 по 2009 год. Всего в разных статусах он провел в «Милане» 36 лет.

Ранее сообщалось, что Паоло Мальдини может получить работу в Саудовской Аравии.