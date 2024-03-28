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Италия
28 марта 2024, 11:41 | Обновлено 28 марта 2024, 11:43
278
0

Вернется в Милан? Жена Мальдини намекнула на планы экс-футболиста

Бывший защитник сейчас без работы

28 марта 2024, 11:41 | Обновлено 28 марта 2024, 11:43
278
0
Вернется в Милан? Жена Мальдини намекнула на планы экс-футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Экс-футболист Паоло Мальдини может вернуться на административную работу в «Милан».

Сообщается, что Адриана Фосса Бланко, супруга Мальдини опубликовала в своих социальных профилях фотографию с Паоло, когда они обедали. Это изображение вызвало бурную реакций со стороны болельщиков «россонери». Среди прочего, один пользователь попросил легенду «Милана» вернуться в клуб. Жена Мальдини отреагировала на пост смайликом в виде аплодисментов, который, как утверждают, можно трактовать как «скоро будет».

«Милан» уволил Мальдини с поста технического директора летом 2023 года. Будучи игроком, Паоло защищал цвета «россонери» с 1984 по 2009 год. Всего в разных статусах он провел в «Милане» 36 лет.

Ранее сообщалось, что Паоло Мальдини может получить работу в Саудовской Аравии.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Паоло Мальдини Милан
Источник Pianeta Milan
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