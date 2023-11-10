Италия10 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:14
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И Мальдини туда же. Легенда Милана будет работать в Саудовской Аравии
Паоло Мальдини примет новый вызов
10 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:14
423
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55-летний Паоло Мальдини станет новым директором клуба «Аль-Иттихад».
Итальянец, который до недавнего времени был директором в родном «Милане», в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии.
Напомним, из «Милана» Мальдини был уволен летом этого года. Он с 2019 года занимал в клубе пост технического директора.
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Ранее руководство «Аль-Иттихада» уволило главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Клуб занимает 5-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии.
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