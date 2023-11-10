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  4. И Мальдини туда же. Легенда Милана будет работать в Саудовской Аравии
Италия
10 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:14
423
1

И Мальдини туда же. Легенда Милана будет работать в Саудовской Аравии

Паоло Мальдини примет новый вызов

10 ноября 2023, 23:01 | Обновлено 10 ноября 2023, 23:14
423
1
И Мальдини туда же. Легенда Милана будет работать в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини (в центре)

55-летний Паоло Мальдини станет новым директором клуба «Аль-Иттихад».

Итальянец, который до недавнего времени был директором в родном «Милане», в ближайшее время подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии.

Напомним, из «Милана» Мальдини был уволен летом этого года. Он с 2019 года занимал в клубе пост технического директора.

Ранее руководство «Аль-Иттихада» уволило главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Клуб занимает 5-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Паоло Мальдини чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда
Источник Фабрицио Романо
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T-800
одним меньше стало ... кто с клубом всю карьеру на разных позициях (ДЮСШ - первая команда - тренер/менеджер/президент/директор)
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