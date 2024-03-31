Спортивный врач оценил травму Малиновского

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму Руслана Малиновского во вчерашнем матче Серии А «Дженоа» – «Фрозиноне» (ничья 1:1):

«Руслан Малиновский травмировал заднюю поверхность бедра. При этом следует отметить, что механизм травмы не совсем типичен. Руслан почувствовал внезапную боль после передачи (т. е. после внезапного напряжения).

Такой механизм травмы характерен для травм сухожилия. Поэтому, учитывая видео, есть опасения, что в травму мышц может быть включено и сухожилие, что значительно пролонгирует любое восстановление.

1 и 2 степень травмы — это только мышцы и фасции, а вот 3 степень уже захватывает и сухожилие. Надеюсь, что все обойдется, но механизм травмы был очень настораживающим, что может указывать на 3 степень».