Усталость металла. Что не так с Металлистом-1925

«Ставки сделаны – ставок больше нет. Главный трансфер на вход под завесу уходящего года – подписание опытного Виктора Скрипника. Контракт – на три года, кредит доверия – безграничный, возможности делегируются широчайшие. Амбиции нашего клуба и нового главного тренера совпадают в главном. Нужно расти, развиваться и стремиться покорять новые, до этого недостижимые «Металлисту 1925» горизонты». Эта пространная цитата – авторства Андрея Неделина, генерального директора «Металлиста 1925». Время ее появления на свет – 20 декабря прошлого года.

Признаться, я местами разделял оптимизм гендира харьковчан. В том смысле, что в таком геройском городе обязательно должна быть достойная команда. Мне очень импонировал тот факт, что после того, как прежние инвесторы из-за потери своих активов по причине кацапской агрессии были вынуждены отказаться от «1925-х», клуб подхватили новые инвесторы. В лице Владимира Носова сотоварищи. Новые инвесторы пообещали в скором будущем вывести команду в еврокубки. Причем не для двух матчей, а в групповой этап.

Осеннюю часть нынешнего сезона команда доигрывала на старых дрожжах. Все самое интересное должно было произойти с ней на зимних каникулах. И в весенней части сезона.

Но еще до зимнего перерыва стало известно из неофициальных, но вполне достоверных источников, что на вторую часть чемпионата бюджет клуба существенно увеличивается. Почти в два раза. Стало быть, можно и даже нужно было ожидать на оживленную и квалифицированную трудовую миграцию.

Первой ласточкой в этом направлении и стал приход на тренерский мостик харьковской команды наставника «Ворсклы Виктора Скрипника, который ради этого разорвал соглашение с полтавским клубом «по обоюдному согласию». Потому что, по его же признанию, он не мог оказаться в стороне, зная, что где-то рядом развивается что-то новое.

ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

В конце декабря прошлого года генеральный директор «Металлиста-1925» с помпой приветствовал нового главного тренера, прозрачно намекая на «новые, пока что недостижимые горизонты».

После 21-го тура УПЛ мы действительно можем констатировать, что под руководством поборника «немецкой дисциплины, тактической подготовки, четкой внутрикомандной субординации, поставленной и структурированной командной игры» (это тоже цитата гендира клуба) «Металлист 1925» достиг новых горизонтов. И для этого команде и ее новому тренеру хватило всего лишь четырех матчей.

***

После 21-го тура «Металлист 1925» расположился на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. А по потерянным очкам команда Виктора Скрипника – худшая наряду с «Минаем».

Разгромно проиграв «Руху» (1:4) накануне международной паузы в чемпионате, «Металлист 1925» продлил свою невыигрышную серию до девяти поединков (восемь поражений и одна ничья).

После того форменного избиения «1925-х», генеральный директор харьковского клуба снова решил высказаться. И в этот раз его риторика серьезно поменялась, если сравнивать с тем пафосом, что сквозил во время представления Скрипника. В этот раз функционер клуба резал сермяжную правду.

По его признанию, «ближнесрочные планы разбились о суровую реальность УПЛ». Неделин констатирует, что «конфетно-букетный период любви футболистов к новому тренерскому штабу завершился ударным 20-минутным отрезком «Руха» в первом тайме. Нас просто разобрали на молекулы, поставив вопрос: «А может ли первая команда измениться в рамках имеющихся идей главного тренера и имеющихся в нашем составе исполнителей»?

Снова признаюсь, что и такой подход руководства харьковского клуба к нарисовавшимся невесть откуда проблемам мне тоже импонирует. Значит, как минимум не витают в облаках. Сейчас не витают. Витали там раньше. До и во время назначения Виктора Скрипника.

Теперь вот опустились на грешную землю. Довольно быстро опустились. Поборник «немецкой дисциплины, тактической подготовки, четкой внутрикомандной субординации» и так далее по тексту сему категорически поспособствовал. Наряду со своими подопечными.

ФК Металлист 1925

Здесь я должен сделать ремарку относительно нынешнего наставника харьковской команды. Всегда считал и продолжаю считать Виктора Анатольевича очень квалифицированным специалистом. Однако в этой связи есть одно «но».

На мой взгляд, Скрипник идеально подходит под роль тренера для команд, у которых стабилизированный состав. Да и игра тоже. Когда не нужно что-то эдакое выдумывать, что-то чудное внедрять, когда все более или менее ровно, на мази, тогда и Скрипник на коне. Как было в «Заре». Или даже в «Вердере».

Но когда команду нужно строить (или хотя бы перестраивать), причем это делать на ходу, в довольно сжатые сроки, Виктор Анатольевич испытывает определенные сложности. Даже более чем серьезные, если называть вещи своими именами. На мой взгляд, этот тренер не оправдал надежд на предыдущем рабочем месте (в Полтаве). Особенно если сравнивать по итоговому выхлопу и вложенных средствах.

Не оправдывает он надежд и на нынешнем месте. Во всяком случае, пока что. Я далек от мысли, что под руководством Эдмара и/или Голодюка «Металлист 1925» играл в зрелый и «вкусный» футбол. На то были свои причины. И не только низкая квалификация наставников, но и откровенные проблемы в клубе. Сейчас серьезных проблем в клубе, насколько я понимаю, нет. Но «Металлист 1925» все так же мучается, а не играет. Не играет уже под руководством поборника всего того, о чем было упомянуто выше.

Стало быть, главная причина такого уныния, корень проблемы – в персоне главного тренера? Лично я склоняюсь именно к такому ответу. Именно к такому варианту. Потому что главные, насколько я понимаю, «забаганки» нового тренера харьковский клуб выполнил: ему были предоставлены Гармаш и Юрченко.

***

Полагаю, что «Металлисту 1925» непросто было «выписать» двух этих звездных игроков. С другой стороны, не «выписать» их клуб не мог по определению. Ибо если нет новой крови, то о новых «горизонтах» нечего даже заикаться. В компанию к этой звездной паре был приставлен еще один известный по меркам УПЛ футболист – Имереков.

Характеризуя эту троицу, Скрипник неоднократно подчеркивал, что они многое повидали на своем футбольном пути, и им плевать на авторитеты. Именно на таких игроках можно построить долгоиграющий и амбициозный проект.

Но пока то, что строит Скрипник ни на долгоиграющий, ни тем более на амбициозный проект не смахивает. Тренер сетовал на то, что его команда проиграла два первых поединка. Отчасти потому, что не играла в его любимый «ромб» в центе поля.

Но и с «ромбом» ситуация не выглядела лучше – ничья с ЛНЗ и разгром от «Руха». Получив двух хороших игроков середины поля, Скрипник решил строить команду именно вокруг них. И вопрос постройки этой самой новой команды он решил кардинально, отказавшись от недавно ключевых исполнителей-ветеранов – Мартынюка и Ткачука.

Однако такой радикализм привел лишь к тому, что в команде оказался существенный крен в пользу атакующего звена. Линия защиты включительно с вратарской позицией оказалась самым слабым звеном.

Я понял бы такой тренерский шаг, если бы речь шла о какой-нибудь «Барселоне», которая по свей природе всегда танцует от атаки. Но я не думаю, что подобные пляски сейчас по душе харьковчанам. Там не до жиру сейчас. Там нужно срочно латать защиту. Там нужно спускаться с небес на землю не только гендиректору, но и главному тренеру.

И, если откровенно, то я не уверен, что Скрипник сможет перестроиться по ходу пьесы. Он попросту не привычен к подобным задачам.

Хотя тот же Андрей Неделин сказал давеча, что «Металлист 1925» сохранит прописку в элитном дивизионе. И не просто сказал, а заверил: дескать, «гарантирую».

А вот в этой связи оптимизм одного из руководителей харьковского клуба я не разделяю. Может потому, что по жизни я пессимист.

С другой стороны, в некоторых букмекерских конторах не принимались ставки на предстоящий поединок «Металлиста 1925» – против «Зари». Не знаю, совпадение ли это, или харьковский гендир что-то действительно знает…